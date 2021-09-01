接種輝瑞／BNT恐引發罕見副作用心肌炎，令不少人擔憂。不過胸腔暨重症醫師黃軒表示，一般病毒也會引發心肌炎，一年內的致死機率高達20％，但疫苗所產生的心肌炎致死率為0.00％相較之下疫苗引發的心肌炎比較不用擔憂，而旳心肌炎患者絕大多數都會有3症狀，一周內情況未好轉就要小心。

黃軒今（1）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，身為重症醫師，心肌炎是最擔心的疾病之一。原因在於每10萬人中就有10至20人因一般病毒引發心肌炎，除了診斷困難之外，1年內死亡的機率為20％、5年內死亡機率更高達50％。

黃軒說，相較於一般病毒引發的心肌炎，疫苗誘發的心肌炎機率為每10萬人中有1至2人，是一般病毒引發心肌炎的10分之1，且死亡率為0.00%，「所以才會說疫苗心肌炎是罕見副作用，兩者相比之下，疫苗的心肌炎我比較不擔憂」。

至於如何知道自己有心肌炎？黃軒表示，心肌炎並沒有特定的單一症狀，但絕大多數的患者都會有典型3大病徵，包括呼吸困難、胸痛及心悸。若是一般的病毒性心肌炎，在出現典型症狀前的7至14天內，會有類流感症狀，如發燒、無力，肌痛，嘔吐及腹瀉等症狀；接種疫苗後引發的心肌炎，通常發生在施打後的2天，因此病史的時序非常重要。

最後黃軒提醒，不管有沒有打疫苗，若有相關症狀且超過一個禮拜都未好轉時，都要特別小心，因為如果是一般病毒引發的心肌炎是非常致命的。

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