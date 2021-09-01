今天（9月1日）是開學日，號稱「史上最長暑假」正式結束，許多家長一早都帶著孩子到學校上課，女星李佩甄就在臉書曬出6年前牽著女兒「小可樂」上小學的背影照，對比女兒今天升上國中，也讓佩甄感性直呼時間過得好快，不過網友卻把焦點放在佩甄的身形，紛紛驚呼佩甄是「從媽媽變姐姐」。

李佩甄一早在臉書曬出回顧照，感嘆6年前的今天，剛好是女兒「小可樂」上小學的第一天，而女兒現在已升上國一，也讓佩甄感性發文：「今天也必須陪姊姊上國中第一天，時間過得好快，希望媽媽可以一直陪妳走好久好遠」。

佩甄臉書全文。（圖／取材自李佩甄臉書）

雖然是背影照，不過照片中，小可樂6年前只長到佩甄的胸口，現在已經和佩甄差不多高了，不變的是，母女感情依舊緊密，兩人至今仍手牽手，而佩甄的身形依舊纖細，現在的她甚至肌肉線條更結實、健美，尤其，6年後的今天，佩甄身穿熱褲和貼身上衣，一雙修長美腿相當吸睛，母女看起來就像姊妹。

佩甄的逆齡背影照吸引藝人好友討論，吳淡如大讚：「媽媽的確越來越年輕」、梁赫群則說：「時光匆匆，不變的是你」，艾莉絲表示：「好棒的照片！好有意義～媽媽的背影越來越年輕啊」，可藍也誇獎：「第一張是媽媽，第二張是姐妹」，網友也大讚：「從媽媽變姐姐」、「女兒長大了 媽媽變年輕了 越來越像姐妹」、「媽媽的背影很吸晴」。