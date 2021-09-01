摩根大通證券指出，股王矽力-KY（6415）第二季財報亮眼，挾毛利率創歷史新高與強勁營運槓桿，單季每股純益16.3元，季增53％、年增106％，大幅超越市場預期，持續看好後市，給「優於大盤」投資評等，推測合理股價高達4400元。

矽力-KY股價1日盤中直逼4300元，刷新先前盤中寫下突破4100元的紀錄，再創新高。

摩根大通歸納，矽力-KY出色的第二季營收與毛利率表現，主要來自單位售價上漲，以及在電源管理IC（PMIC）供不應求環境中，矽力-KY產品組合持續優化的帶動效應；另外，隨營業費用比率下降，矽力-KY的營業利益也超乎市場預期。

放眼營運前景，摩根大通證券研判，市場將持續關注焦點包括：PMIC吃緊的能見度、矽力-KY營收與毛利展望、上游供應狀況與成本、客戶行為（簽訂長約意願）、大陸半導體產業在地化，以及來自車用、伺服器、5G基地台、智慧型手機等新業務的進度。