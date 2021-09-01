今天是開學日，也是5月中疫情爆發後睽違3個月來首次上課，但一名網友搭公車時發現，有學生疑似太久沒上學，竟把書包丟在公車上沒帶去學校，第一天上課就沒帶書包，讓網友笑翻「是多不想面對開學」。

一名網友PO出照片，有學生疑似把書包忘在公車上，沒帶下車去學校。(翻攝自 爆廢公社二館FB)

「同學打起精神好嗎？」一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片，指出今天開學日，卻撞見超傻眼的一幕，從照片上可以看到，所有人都下車了，書包依舊沒人帶走，書包的主人也不知去向，沒背書包就去上學了。

原PO指出，照片中的背包從公車上第一批學生下車後，就一直孤零零躺在椅子上，原PO原本以為是旁邊高中生放的書包，沒想到高中生下車後，書包還是沒下車，就這樣看著它坐了17站，讓原PO忍不住在下車時告知司機，司機還回答「謝謝你，那個人有打電話來說」。

對此，網友紛紛留言：「笑死」、「出名了，第一天上課就沒帶書包」、「看得出來那位同學是多不想面對開學」、「連書包都忘記，肩膀空空腦袋也空空」、「第一天就把書包忘了，第二天應該把自己忘在公車上」、「自己沒睡過站已經很厲害了」。