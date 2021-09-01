「二林好chill 禮盒」，將擁有80年歷史的舊市場刻劃在禮盒上，就像把二林的特產與在地人文小鎮拿在手上。（吳建輝攝）

彰化二林鎮長蔡詩傑為行銷二林，發揮創意將二林3寶中的2寶裝進箱子，與農會、在地青年、愛加倍庇護工場合作，推出「二林好chill 禮盒」，將擁有80年歷史的舊市場刻劃在禮盒上，就像把二林的特產與在地人文小鎮拿在手上，搭配農會蕎麥紅薏仁養生棒與精品咖啡，讓你在家中就能享受二林的CHILL。

蔡詩傑表示，二林是一個物產豐饒的濱海小鎮，是彰化西南角最重要的消費都市與運轉中心，蘊含豐富的人文特色，市中心的古宅、四季都有不同的景色，二溪路上的木麻黃綠色隧道、儒林路上的蕎麥花海，都將二林裝飾的「CHILL」意濃濃。

蔡詩傑說，禮盒內包括農會的養生棒，啡筆尋藏咖啡文創工作坊的耶加雪菲濾掛咖啡、摩羯座森巴濾掛咖啡，有農會與在地青年滿滿的愛心，還有愛加倍庇護工場用心，共同打造出「二林好chill 禮盒」，這絕對是這個中秋節送禮的不二選擇。

農會總幹事邱士平表示，禮盒內的蕎麥紅薏仁養生棒就是來自農會，擁有豐富的膳食纖維，低熱量還能提供飽足感，非油炸不含防腐劑，純素者也可以享用，「二林好chill 禮盒」在農會的購物站也買得到。

彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛說，他一直以身為彰化的一份子為榮，感謝鎮長搭起橋樑，將農會、在地文創青年串起，一起推出禮盒，不僅行銷二林、更讓喜樂靠自己的努力，找到自己存在的價值，讓我們庇護工場好的產品，與所有的好朋友分享，用行動支持喜樂。