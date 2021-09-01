位於台北市博愛特區的司法新廈，從去年9月起進行外牆整建「拉皮」工程，但今年1月間驚傳有工人不慎從約2樓高的高處墜落在台北地檢署大車的斜坡道上，送醫不治。勞檢單位發現，包商並未設置安全網等設施，也未提供工人安全帽、安全繩索，涉嫌過失致死罪。檢察官調查時，包商與工人家屬和解，1日給予包商國良展業公司、張姓負責人、李姓工地主任緩起訴處分，期限1年。

司法新廈內有法務部、台北地院、「天下第一署」台北地檢署3個司法單位分區使用，由於外牆老舊，自去年9月29日起進行拉皮工程，工期10個月，預計今年7月22日完工。

但包商施工後，不少路過的公務員、民眾發現工人在外牆鷹架上，拆卸1到6樓懸掛外牆的冷氣機具時，並未配戴安全繩索，有人曾提醒工人注意安全，也向勞工局檢舉。

但1月10日下午，呂姓工人因沒有配戴安全繩索，從2樓高度的高處不慎掉落，直接掉到台北地檢署按鈴申告處下方的斜坡車道上，經緊急送醫後，仍在12日不治，這起工安意外，不但造成司法新廈拉皮工程因此延宕，包商還傳出因財務出現問題而跑路，日前才重新發包施作中。