警方在詐團所在民宅查扣犯罪贓證物。（翻攝畫面）

26歲王姓男子將自己帳戶供詐騙集團人頭使用，詐團再要求他協助招攬收帳戶，但雙方因「收簿」的抽成酬勞起爭執，王不僅被控制行動，還遭毆打，趁隙脫逃後，憤而向警方檢舉。台北市警中山分局獲報上門查緝，在詐團的機房起獲多筆帳戶存簿、犯罪用手機和電腦，以及微量安非他命與吸食器，訊後依詐欺、毒品和組織犯罪等罪嫌移送。窩裡反的王男，也因提供帳戶，成為共犯被究辦。

中山分局28日凌晨接獲王姓男子電話報案，指他原本以6萬元代價出賣帳戶供詐騙集團製作假的薪資證明，製作「假的薪資證明」，以便向銀行申請信貸。詐團並要求他所以要王姓男子住在機房，便於控制。

之後詐團又要王招攬朋友提供更多帳戶，每本存簿他可抽佣2萬元酬勞，事後他僅拿到1萬，雙方起口角爭執，王被詐團圍毆教訓，最後趁隙逃離。他愈想愈氣，不顧自己也是共犯身分，堅決打電話向警方報案，提供詐團機房所在位置、犯罪手法。

建國派出所員警由王陪同前往查處，警方在詐團窩藏的民宅外敲門數次，均無人應門，但屋內顯有人聲，且王指證歷歷，警方認為有事實足認內部顯有實施犯罪的可能，當下決定破門， 果然緝獲8名詐團成員，查扣犯罪用筆記型電腦、工作用手機、金融卡及帳簿等，另有微量安毒與吸食器。

警方調查，該詐團利用臉書社群刊登廣告「偏門交流－招募帳戶辦貸款、現賺高額現金」等誘人字眼，誘使亟需用錢者配合開戶，並吸收為成員後，迫使其向外招攬成員加入，以擴展集團機房組織，並於利用完後，由該成員擔負法律責任。警方訊後除移送北檢偵辦，並持續向上追查幕後成員，刨根溯源。