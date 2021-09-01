詹男家屬只收到衛福部一張制式公文。（陳彩玲攝）

基隆5旬男打AZ出現嚴重不良反應 家屬哭喊：還我健康老公

基隆53歲詹姓男子7月19日施打AZ疫苗，出現嚴重不良反應，接種一周後，有手麻、腳麻症狀，送醫救治病情急轉，因無法自主呼吸裝上葉克膜長達8至9天，院方更一度發出病危通知，詹男妻子求助無門只好找上媒體，她哽咽說，這1個多月來，從沒有單位關心，只收到衛福部一張制式公文，曾找過立委蔡適應也沒有回應，只想知道未來能怎麼做，老公能健康回到她身邊。

詹男與妻子在七堵區某市場販賣豬肉，依政府規定於7月19日接種疫苗，但一周後出現手、腳麻症狀，7月29日前往基隆三總醫院就醫，半夜10點多轉往內湖三總醫院。詹男妻子表示，醫院曾說是施打疫苗出現血栓反應，但後續說詞反覆，又稱是三高等其他因素造成，要進行血漿置換或免疫球蛋白手術，但免疫球蛋白必須自費，高達25萬元，只能選擇血漿置換。

未料，7月30日進行血漿置換後，詹男因無法自主呼吸，進入加護病房，裝上葉克膜長達8至9天，院方更一度發出病危通知，所幸於8月9日移除葉克膜，逐漸好轉，目前轉至普通病房，意識清楚，但仍無法下床走路。詹男妻子表示，這段時間以來，曾向立委蔡適應求助，但沒有任何消息，也沒有接到市府或衛生局的電話給予協助。

詹男妻子哽咽的說，先生狀況不好時，醫生要求做任何檢查他都願意，曾自費萬元進行遺傳基因檢測，檢查結果都沒有任何問題，她只希望能有相關單位向她解釋清楚，但前2周只收到一張衛福部寄來的公文，上頭只寫著不良事件通報紀錄，沒有其他詳細說明，她說，未來不知道還要支付多少龐大醫藥費，自己只是小市民，希望政府能重視。

詹男妻子進一步指出，自己和先生一起施打疫苗，雖然沒有任何狀況，但現在嚇到了，不敢讓自己的孩子也接種疫苗，就怕又再發生一樣的狀況，她說，現在開學在即，還有2名小孩、3名長者要撫養，真的相當無助，希望能受重視。

市議員韓世昱表示，因緣際會下，接到詹男妻子的陳情，但數度致電給衛生局長吳澤誠都未接電話，也未有正面回應，他說，希望政府要面對、解決問題，民眾並沒有要製造問題，要求市府出面交代清楚，協助家屬。