英雄派對下午登場 國防部三軍儀隊將以「劍門」迎接。(圖/總統府提供)

總統府提供

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總統府今天將舉辦「台灣英雄凱旋派對」，並以紅毯、劍門迎接台灣英雄，場內佈置今早曝光，以藍白紅三種色調為主，總統府表示，台灣英雄們經過星光大道後，進入總統府敞廳前，將由國防部三軍儀隊以「劍門」迎接英雄到來。

今天下午3點預計東奧代表團包含選手、教練、後勤團隊、裁判等共會有146人來到總統府。總統府前廣場目前已鋪設紅地毯，將讓台灣英雄走上象徵榮耀的星光大道。

根據府方規劃，台灣英雄們步行上星光大道時，紅毯兩側電子螢幕將即時傳送國人對他們的加油與祝福。進入總統府敞廳前，國防部三軍儀隊也會以「劍門」迎接。總統府走廊區域設置了拍照背板與互動裝置，下午會有DJ現場演出，讓大家在等待活動正式開始前，留下紀念。

蔡英文總統將會在賴清德副總統、行政院長蘇貞昌等人陪同下，以敞廳為主場地接見東奧代表團，並致贈特別的小禮物，隨後與所有台灣英雄在總統府正大門與巨型國旗合照，感謝他們的付出，讓世界透過東京奧運，再次看見台灣。

總統府也提醒，因應活動進行，總統府周邊道路，包括：重慶南路一段（衡陽路至愛國西路）、凱達格蘭大道（公園路至重慶南路一段）、懷寧街（衡陽路至貴陽街一段）、貴陽街一段（博愛路至公園路）、寶慶路（博愛路至懷寧街）等路段，將在下午14：00起至下午17：30，進行適度交通管制，請用路人多多配合管制標示及交管人員指引。