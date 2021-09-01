台灣民意基金會董事長游盈隆接受廣播節目POP撞新聞廣播節目主持人黃暐瀚專訪。（摘自直播）

台灣民意基金會最新民調顯示，行政院長蘇貞昌領導內閣的施政表現，不滿意度已連續3個月高於滿意度，董事長游盈隆直言，蔡蘇體制是很奇特的組合，年底公投如果至少過3個，「蘇貞昌肯定就是要下來」。

游盈隆接受廣播節目POP撞新聞廣播節目主持人黃暐瀚專訪，游指出，蔡蘇體制是一個很奇特的組合，雖然被許多人質疑，但內行人都很清楚，而蘇貞昌在2019年開始當行政院長，一路走來為民進黨與蔡英文立下汗馬功勞，更被稱為護國院長。

游盈隆認為，五月疫情爆發後，蘇滿意度下降，不滿意度直線上升，這是疫情造成的短期結果，因此不滿意度已連續3個月高於滿意度，決定蘇貞昌的去留，最重要的是2個因素。

游盈隆說，一是蔡英文的判斷，是否能找到功能上相同或類似的人，但目前找不到，或是看是否能找到取代蘇貞昌的人，這也是蔡英文的難題，並非主觀問題，而是客觀上功能是否可以有替代蘇的人。

游盈隆重申，二是若公投其中有3案過，「蘇肯定就是要下來」，不下來問題更大，但以蘇貞昌經過大風大浪的人，過去這幾個月辛苦，若加上公投不理想，然後被講個賴著不走，「臉掛得住嗎？我很懷疑」。