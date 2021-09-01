第6輪接種高端疫苗，桃園有名44歲溫姓男子，23日施打高端疫苗，25日工作時突然暈倒送醫後不治，其家人在網路上氣憤發文，沒有人慰問，直呼「我們的二哥就這樣走了，老百姓家屬的悲哀」。對此桃園市社會局長鄭貴華回應，今天已和家屬約定訪視，會仔細聆聽家屬需求，提供一切所需的協助。

家屬寫道，8月26日第1次相驗後，因沒辦法接受二哥走的不明不白，跟檢察官要求解剖，原訂8月30日解剖，卻在8月27日接到警局電話，告知提前到27日下午解剖，再致電詢問更改原因，警局又再回電告知一切照舊。

8月30日依照約定時間解剖，家屬說，解剖完後詢問法醫「是否能加驗免疫瑩光反應及血小板第4凝血抗體？」，法醫卻回應驗那個沒有意義，就沒有然後了。而解剖後的死因卻要看新聞才得知，「身為家屬，居然要從新聞才能知道，這一切的一切，真的合理嗎？」。

家屬指出，他們沒有否認過二哥有慢性病，疑慮的是為什麼明知道他有慢性病還讓他施打？如果有任何1個人出來說慢性病不建議施打，二哥根本不會這麼堅定在第1天就去打，因為他還有家要養，沒有人會拿自己的生命去冒險。

家屬批評，桃園市社會局發布新聞說會來慰問，也只是發布，5天1個人影都沒看到，要家屬怎麼能不憤怒？

鄭貴華回應，溫姓市民8月25日過世，社會局接到衛生局傳來的名單後，8月25日馬上聯絡溫男弟弟，不過因為家屬正忙著辦理後事、相驗事宜，因此商量於8月30日忙一段落後再約訪視、發放慰問金。

鄭貴華說，昨天已約好9月1日下午3點，社會局人員會和里長一起到中壢殯儀館慰問溫男弟弟和溫男遺孀，家屬對案情有什麼期待，都會與衛生局及市府團隊一併討論，包括家屬希望能夠加驗，是否是疫苗造成往生，這部分會回市府，請衛生局或相關局處研議後續處理方式。