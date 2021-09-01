重陽節即將到來，台南市長黃偉哲1日宣布，今年發放重陽敬老禮金將取消排富規定，只要設籍台南市年滿65歲或55歲以上的原住民長者，均可領到重陽禮金1000元，百歲以上人瑞則有禮金及禮品，總計有32萬5598名長者受惠。此外，明年市府還將擴大加碼敬老暨健保褔利金，對經濟弱勢的長者再加碼至2000元，受益人數預估24萬6893人，預估明年敬老暨健保褔利金支出約5億9264萬3000元。

黃偉哲表示，市府財政獲得舒緩，繼日前第一胎生育津貼從6000元調高到1萬元後，從2022年起長者除每年固定都有1000元的重陽敬老金外，還將提供1000元的老人健保及社福補助。

黃偉哲強調，雖然1000元並不多，但集中起來就是相當大的數額；未來在財政許可的前提下，還會一步步實施更多的長者福利，希望在兼顧建設之餘，也能兼顧社會福利。

社會局長陳榮枝則補充說，考量老人健保已補助低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，但仍有邊緣弱勢戶的長者，因經濟能力不佳，健保費自付額負擔沉重，影響他們的就醫權益，為能協助這些長輩即時獲得醫療保健服務，且回應市民對於老人健保補助的心聲及需要，特別針對未獲健保費自付額補助的長者，加發健保褔利金1000元。

社會局估計，2022年除發放重陽敬老禮金1000元，符合領取資格者約34萬1031人外，更擴大照顧經濟弱勢的長者，特別針對所得稅未達申報標準或綜合所得稅申報稅率未達12％，且未獲健保費自付額補助的長者加發健保褔利金，每人加碼發放敬老暨健保褔利金至2000元，受益人數預估24萬6893人，明年敬老暨健保褔利金支出預估約5億9264萬3000元。