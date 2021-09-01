網紅袁曼軒（Sherry）擁有精緻臉蛋和34F傲人上圍，4年前她接受P男高調求婚，隨即夫唱婦隨搬到澳洲生活，兩人生下兩子，近日Sherry卻踢爆被P男無情背叛，不僅從未替她申請配偶簽證，還趁她不在時賣掉她的房子，雙方各說各話。另一名網紅「廣告小妹」見此回應知道很多網友都批評Sherry拜金才淪此下場，廣告小妹則說：「饞人家身子是一種慾望，饞他口袋裡的摳摳是另一種慾望。沒有誰比誰高貴。」

Sherry結婚4年，在網上精品代買事業經營的有聲有色，外界一度羨慕她婚姻事業兩得意，近日她卻坦白戳破真相，直指老公P男已經很長一段時間沒回家，甚至與外面的女子過從甚密，雙方因此打起離婚法律戰，近日她更透露P男許久沒返家原因疑是清楚澳洲法律，只要分居滿一年就能夠提出離婚。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

Sherry婚變的消息近來被台灣媒體大肆報導，網紅廣告小妹昨(8/31)對此發文，透露Sherry剛到澳洲定居時，廣告小妹就因為Youtube演算法的推薦得知此事，看到Sherry被浪漫求婚的影片，讓她想到藝人郭世倫過去浪漫求婚，卻被前妻Nina指出婚後價值觀不合導致分開，廣告小妹說：「所以我對Sherry的曬恩愛，一直頗無感。寧可看我朋友天天被有錢老公餵食海膽，全身膽固醇比全身愛馬仕難度高。」

許多網友批評Sherry太過拜金才使婚姻失敗，廣告小妹則說這其中有人為了財、有人為了色，「沒有誰比誰高貴」，Sherry只是錯在找錯對象，嫁給了沒良心的夫家，「有錢男人的浪漫，很廉價。他給得了你浪漫，明天也能輕易給別人」，網友回應：「真的求婚越盛大的，結果都越淒慘」、「所以宴客穿的再漂亮，十二點過後還是要被打回原形的，小妹爹爹說的很對啊」、「以前很介意老公沒求婚，但婚後對你好，才是最重要的」、「結婚前當地的婚姻法要搞懂啊」。