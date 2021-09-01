龍燈-KY(4141)第2季營收及毛利率攜手增高，單季轉虧為盈，每股盈餘1.03元，但上半年仍繳出虧損的成績單，上半年每股虧損0.25元。

龍燈上半年受到全球運費高漲影響，整體營業費用佔營收比率增加約2%，侵蝕毛利成長，營業利益小幅下滑至1.74億元，稅後淨損0.4億元，每股虧損0.25元，較去年同期大幅改善。

由第2季單季表現來看，龍燈第二季合併營收26.5億元，年成長9%；若以功能性貨幣美元計算，合併營收達9,463萬美元，年成長率達17.1%；單季營業毛利9.5億元，較去年同期增加約18.5%，毛利率提升2.9個百分比至36%，運費飆高雖影響獲利表現，但巴西匯率轉強挹注匯兌收益，稅後獲利增至1.8億元，較去年同期大增3倍，每股盈餘1.03元。

龍燈指出，由美元營收來看，上半年幾個主要市場的成長表現亮眼，佔公司營收比重約35%的大陸市場成長約16.5%，拉丁美洲、北美及歐洲市場年成長率各高達25.6%、25.1%及36.4%。