睽違12年，以高顏值、好身材著稱的36歲葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）確定重回老特拉福德球場，重返生涯起點曼聯（Manchester United），以周薪56萬英磅（約新台幣2150萬）的天價成為英超史上最高薪球員，可說是集結了高、富、帥的無敵男神。

身高187公分、擁有完美腹肌和臉蛋的C羅，司職前鋒、邊鋒，個人生涯拿過5座金球獎、4座金靴獎和5次世界足球先生，更曾為球隊奪下7次聯賽冠軍、5次歐冠冠軍及2次國際賽大賽冠軍。在球場上創下多項紀錄的C羅可不只球技好，顏值和身材也是天菜等級啊！

C羅為了讓自己保持在巔峰狀態、維持7%的體脂率，有很嚴格的自我管理。C羅在曼聯的前隊友艾佛拉（Patrice Evra）就曾說過：「如果C羅邀請你去他家用餐時，我建議你直接拒絕就對了！」

艾佛拉表示，C羅餐桌上只有清淡的沙拉和水煮雞胸肉，沒有果汁或其他飲料，只能喝水，而且吃完後C羅就邀請他一起練踢球和技巧，艾佛拉說：「C羅是一台機器，他永遠不想停止訓練。」

對飲食的嚴格管理和不曾懈怠的運動習慣，也難怪C羅36歲還能有如此健美的身材，每次一發照片都讓粉絲陷入瘋狂，狂刷整排愛心。在確定回歸曼聯的消息發布後，曼聯官網一度被癱瘓，不少網友激動表示，沒想到能在有生之年看到C羅重回曼聯。

C羅最快將在9月11日迎來回歸曼聯的首秀，大家是不是很期待啊～～～