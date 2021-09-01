經營之神王永慶過世後大部分的遺產已分配完成，但存在渣打銀行的1億1485萬元還未分配，遺囑執行人、因前大法官戴東雄及律師請求分割遺產，遭台北地院駁回後，提上訴，但在今年7月30日和解，撤回起訴，此部分官司落幕。

戴東雄及許進德以王永慶的繼承人，王文祥、王貴雲、王瑞華及王瑞瑜等人為被告，提起請求分割遺產訴訟，戴等人主張，王永慶在2008年10月15日死亡，死 亡時合法繼承人除配偶王月蘭外，尚有其子女即被告等9人，但仍有遺產尚未分配。

戴等人表示，王月蘭嗣在2012年年7月1日死亡，他們是法院裁定為王月蘭之遺囑執行人，因王永慶生前對渣打國際商業銀行有備償擔保金請求權計新臺幣1億1485萬1463元，請求分割上開遺產。

本案2019年繫屬台北地院，經多次調解，但因對法定繼承人的範圍有不同見解，調解失敗，北院審結後駁回聲請，戴等人提上訴，但今年7月30日和解成立，官司落幕。