BNT來台倒數！這波疫苗將優先給12至17歲的青少年打。對此，台大前感染科醫師林氏璧提醒，根據美國CDC統計，青少年打BNT最常出現的5個不良反應為頭暈、昏厥、頭痛、失去意識和盜汗。其中昏厥發生在打針後，大約就是暈針。由於美國報告顯示，昏厥發生率還蠻高的，因此他最擔心未來在學校集體施打，會不會出現集體暈針的狀況？這部分應要好好防範。

林氏璧今在臉書發文分享，美國12至17歲青少年接種BNT的不良反應，提醒大家要小心暈針的狀況。根據美國疾病管制與預防中心分析，890萬名青少年打BNT後，通報9246個不良反應，最常見的是頭暈（20.1％）、昏厥（13.3％）、頭痛（11.1％）、失去意識 （7.5％）以及盜汗（7.4％）。

林氏璧指出，昏厥是大腦灌流不足，造成短暫意識喪失，但能自動恢復意識的狀態，在打針後引發大概就是所謂的暈針。根據美國統計，昏厥通報1228人中，901符合標準的醫學定義。其中六成是女性，16.3％有恐懼打針的病史，16.1％到急診室就醫。

林氏璧表示，美國青少年打BNT的嚴重不良反應通報七成都是男性，其中最常見的是胸痛（56.4％）和心肌炎（40.3％）。而心肌炎共通報397例，佔整個通報比例的4.3％，而通報死亡的有14例死亡，但目前還沒有因為心肌炎而死亡的。

林氏璧認為，以美國數據推算，台灣100萬名年輕男性接種第一劑BNT恐出現約13例的心肌炎個案，因此提醒大家打完疫苗1周後，要注意有沒有胸痛、喘不過氣、心悸等症狀，且接種完疫苗後，應先避免劇烈運動，若出現上述症狀建議盡速就醫。

林氏璧透露，他比較擔心的是在學校集體施打，會不會發生集體暈針的狀況，因為就美國的報告來看，暈針發生的比例很高，這部分必須要好好衛教、防範。

林氏璧也說，美國規定第二劑BNT是打完首劑的21天後接種，但他估計我指揮中心會延後到10至12週才打，這樣的決定是否會讓第二劑的不良反應減少是個有趣的話題。而英國目前施打第一劑和第二劑後心肌炎的發生率約是百萬分之4，但有可能是目前還沒廣泛施打到青少年的關係。