譜瑞-KY(4966)坐穩高速傳輸晶片領導地位，客戶多是一線國際大廠，譜瑞-KY高速傳輸貢獻逐年穩定成長，展望第三季，譜瑞-KY獲利將延續第二季強勁動能，且在晶圓供給緊張下，預譜瑞-KY也預計在第四季產能把握度更高，譜瑞-KY今股價開高走高，一度差一檔攻上漲停，股價最高達1920元，衝上歷史新高。另一檔IC設計KY股、即股王矽力-KY(6415)也是開高走高、漲幅逾7%，同樣寫下歷史天價。

展望第三季，儘管Chromebook市場需求遭下修，但譜瑞-KY供應面板廠之相關零組件仍處於供不應求狀態，營收目標為176.5~194.5百萬美元，相較第二季持平到增加11%。因產品組合長期提升，毛利率目標區間提升1.5%~2.5%為44%~48%，法人也看好，譜瑞-KY獲利可望延續第二季的好表現。

因譜瑞-KY客戶皆為重量級一線大廠，其中包括蘋果，且長期朝電競NB、Server、車用等重點領域發展，預估將優先獲得產能分 配，預計在第四季產能把握度更高。

隨著高速傳輸需求持續成長，譜瑞-KY近年來相關貢獻營收持續成長，2019年高速傳輸介面相關產品營收超過40億元，主要來自USB-C，於遊戲平台取得市占率，2020年USB3.1/3.2持續熱賣，疫情使得家辦公需求助攻，2020年營收規模擴大至50~55億元，DP介面的 converter也已切入一線汽車大廠，自去年第四季開始進入量產。

譜瑞-KY去年6月完成合併Fresco，加速USB4.0最新規格開發，Retimer(時序重整晶片)已送客戶測試驗證，預計明年上半年年進入量產，不僅如此，符合車用規範的重定時器產品已可開始供貨，PCIe retimer長期市場規模預估將達2億美元，譜瑞-KY仍以拿下20%~30%市占率為長期目標。

今日高價IC設計股鋒芒畢露，除有矽力-KY、譜瑞-KY的登頂外，祥碩(5269)盤中更是強躍漲停、站上2280元，平了8月除息前的歷史新高價。