全台矚目的BNT疫苗即將抵台，偏偏好事多磨，這架載著近百萬劑疫苗的貨機，原本預計1日晚間降落桃園國際機場，如今傳出Delay，可能會在2日凌晨甚至清晨抵達。網路上已有網友熱烈討論負責運送疫苗的盧森堡貨運航空，還找出超可愛「口罩機」，簡直萌翻了！

盧森堡國際貨運航空（Cargolux Airlines International）是盧森堡航空旗下一家子公司，總部位於盧森堡，是歐洲規模最大的全貨運航空公司。他們最引以為傲的口號，就是「只要你叫得出名字的地方，我就飛得到」。

這次負責運送BNT的CV-7962貨機，就是因地利之便，獲輝瑞委託送貨，中停亞塞拜然。只是根據以往紀錄，該貨機經常誤點，許多地勤人員一聽到是這架飛機，笑笑地說「遲到機率很高」。

盧森堡貨運航空開航台灣已有一段時間，去年新冠疫情蔓延全球時，該公司幫貨機「戴上口罩」的趣味塗裝，被東歐網友拍下，在網路上迅速傳開；當時萌樣如今又被翻出，「真的是貨真價實的防疫專機」。