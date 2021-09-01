北市1名重度聽障女子小芳（化名）去年6月在學校遭到同校男子在電梯內強制猥褻，該男子還用手語比出「要不要做愛」，她斷然拒絕後仍遭對方拖到一旁廁所企圖性侵，最後她不斷掙扎才使對方未得逞離開；法官考量男子仍在學且初犯，雙方已達和解，判男子緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

判決書指出，小芳是名重度聽障人士，領有身心障礙證明，她在去年6月4日與1名同校男子共乘電梯時，遭到對方從背後環抱，對方用手語比出「要不要做愛」，她拒絕後仍遭對方拖進一旁的廁所內，不斷被觸碰胸部，對方還企圖性侵，但她不斷掙扎下才未性侵得逞。

該男子事後在法庭上坦承犯行，但辯稱當時是自己主動停止性侵，應符合減輕或免除刑責條件；但小芳表示，她當時遭到對方強行猥褻，她曾嘗試推開，但對方卻壓得更深，最後是她用力掙扎才得以脫身；法院因此認定並非由男子主觀上想停止犯行，不適用減刑條件。

不過法官考量到，男子加害時並未使出強烈暴力手段，也已賠償30萬元達成和解，判斷具有悔意，認為若依最輕本刑3年半以上的加重強制未遂罪論處屬過重，酌量減輕後改判1年10月，再考量到男子現仍在學且無前科，最後，給予緩刑4年，緩刑期間付保護管束。