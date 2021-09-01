中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員琳妲，也是網紅團體「反骨男孩」成員，她擁有1/4阿美族血統，五官深邃、身材火辣，近日在社群平台PO一段14秒跳舞片，傲人美胸隨著肢體動作晃動，連隊友巫苡萱都直呼：「好晃～」

琳妲上月30日在IG示範貼nu bra的效果，只見她綁著俏麗公主頭，化著甜美妝容，高腰貼身短裙搭配白色運動外套，最裡面僅穿杏色低胸小可愛，飽滿美胸呼之欲出，她跟隨音樂律動手舞足蹈，胸前產生一陣「波濤洶湧」，好幾個動作都差點甩出去，身體微微往前傾時，細長的事業線更是一覽無遺，總長14秒的影片讓眾多網友看得好暈，紛紛留言：「好害羞」、「琳妲太美麗」、「震盪波」、「我沒在看你跳舞」、「太誇張了…」、「彈得我有點怕跳出來」，連身材一樣超好的巫苡萱都大開眼界，忍不住喊：「好晃～」反骨男孩酷炫也點評：「有辣」。

琳妲和巫苡萱兩人同為啦啦隊背景，是同事也是好友，最近她們上節目《小明星大跟班》卻當著大家的互吵，巫苡萱表示某次要幫籃籃慶生，因疫情期間室內不得超過5人，並沒有多帶人，結果琳妲沒事先提醒就帶了2個片師，堅持要拍片紀錄，巫苡萱只能先下樓等，搞得滿腹委屈；對此琳妲解釋YouTuber常常要拿著手機、相機紀錄生活，因為想給籃籃驚喜才沒先打招呼。