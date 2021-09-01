九天盃太子極限環台賽恢復舉辦，立委楊瓊瓔、張廖萬堅、前交通部長林佳龍等出席鳴槍儀式。（九天提供／王文吉台中傳真）

九天盃太子極限環台賽恢復舉辦，全程組有7人參賽。（九天提供／王文吉台中傳真）

九天民俗技藝團長許振榮2012年發起「九天盃太子極限環台賽」。（九天提供／王文吉台中傳真）

台灣福斯商旅等企業贊助九天盃太子極限環台賽。（九天提供／王文吉台中傳真）

疫情降至二級警戒，去年停辦的「九天盃太子極限環台賽」1日鳴槍起跑，全程組有7人參賽，其中戴心瑜、邱文鴻曾因傷鎩羽而歸，回鍋志在摘金，將挑戰28天徒步環台壯舉。至於副賽分段組因疫情影響，報名狀況不盡理想，僅3至4站有選手報名，全部共約20幾名。

「九天盃太子極限環台賽」1日從台中起跑，立委楊瓊瓔、張廖萬堅、前交通部長林佳龍、台中市議員王立任、張家銨均出席鳴槍儀式。7名選手配戴口罩，輪流扛三太子，一路向南，每日平均征途40公里，賽事工作人員及全程組選手均要求提供疫苗施打證明與篩檢證明。

林佳龍致詞時表示，疫情期間，許多藝文活動取消，九天民俗技藝團也首當其衝。他和過去在立法院的同事，合作促成文化部修改「演藝團隊分級獎助計畫」，將民俗技藝納入補助項目，並邀請各界響應「預約一場文化表演或文化消費行動」，一起支撐台灣的文化力。

林佳龍說，九天就位在大肚山，過去在擔任市長任內也和九天一起催生「大肚王朝」戲劇並首度搬上台中國家歌劇院演出。他提到，自己最近也啟動光合之行，拜訪台灣各地進行一場正向旅行，不只傾聽也請益，期盼透過走入民間尋找更多正向的力量。

「九天民俗技藝團」2011年成功扛三太子神偶挑戰撒哈拉沙漠極地賽事，團長許振榮為激勵青年學子勇於自我挑戰，自2012年起，選在夏季最炎熱的7月份舉辦「九天盃太子極限環台賽」，參賽選手須7人組隊，在28天內分工合作完成扛三太子神偶徒步環島的熱血壯舉。

許振榮坦言，今年副賽分段組因疫情影響，報名狀況不盡理想，分段賽事報名窗口目前仍然開放中，每一站前7天仍可報名，邀請熱血的您響應「行腳祈福．共同戰疫」。若民眾有在路上看到環台賽選手們，也別忘了給他們喊一聲加油，用您的光來讓他們發熱。

九天盃賽事號召重機騎士擔任道路裁判，由各地車隊分別在各縣市維護選手秩序與安全。由於歷年賽事的活動車輛老舊，最支持在地文化的「台灣福斯商旅」獨家車輛贊助，活動期間提供2台「全新 T6.1 Caravelle」九人座商旅，供環台賽機動補給使用。

嘉義大林鎮長簡志偉也牽線振榮開發、弘順建設、尊榮建設聯合贊助賽事經費。新光保全提供「行動除顫器AED」與贊助餐費。南美生醫有限公司則提供根藥膏、噴劑及酒精等。