新冠肺炎疫情在今年5月間警戒升級，民眾擔心「快樂缺氧」猝死，急欲購買血氧機測試，澄希貿易公司等人見有利可圖，以計步器為名從大陸輸入血氧機，再轉賣牟取3倍暴利，直至孩童將購得血氧機夾在布偶耳朵，驚見血氧值，檢調始介入偵辦，查出林、郭負責人已賣5000多台，依違反《醫療器材管理法》未經許可輸入醫療器材罪嫌，起訴林姓夫妻以及徐姓業務員，另外，下游販賣血氧機的藥局等人獲緩起訴處分。

澄希貿易公司林姓負責人與妻子郭女，見血氧機需求大增有利可圖，今年9月，分別以人民幣40元、80元（約合台幣200到400元）購得血氧機2800台、2300台，再由徐姓業務向藥局兜售，並從中賺取價差。

今年7月初，調查員見新聞報導，將血氧機買回家，小孩無意間，將血氧機夾在布偶的耳朵上，竟能測得數值，懷疑機器功能，因而報請士林地檢署檢察官指揮，並在大台北地區多間診所、藥局、澄希公司以及林的住處，扣得707台未取得醫療器材輸入及販賣許可的血氧機，兒林、郭等人辯稱是運動型血氧機，不是醫療器材。

檢察官調查，林、郭以低價購得後，指示徐等業務以每台360元、1200元不等，出售給大台北、台南市、新竹縣、台中市、桃園市的診所、藥局，自5月底到7月初，合計銷售血氧機高達5100台，所得290萬3580元，林、郭案發後坦承犯行，主動繳回部分犯罪所得50萬，彌補造成的損害。

另外，詔陽公司、貝爾比爾公司、陽光連鎖藥局，則分別為上中下游，每階段從中賺取100元不等，最後以880元賣給消費者，兒余姓、陳姓、黃姓、楊姓等人，分別擔任業務員、貝爾比爾副總、藥師以及陽光藥局負責人，均坦承犯行並表悔悟，極力彌補所造成的損害，檢察官均諭令緩起訴，為期1年到1年6月，分別支付5萬到20萬不等的緩起訴處分金。