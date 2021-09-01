為鼓勵民眾養成自備杯器的好習慣，新竹市環保局即日起至11月30日，邀集全市95家特色飲料、咖啡、冰品店家，共同舉辦「環保消費，自備my杯杯」活動，活動將為期3個月，民眾只要以自備杯至活動店家消費，即可獲好禮三重送。

環保局長江盛任表示，去年推出過兩波減塑生活運動，分別獲得2800人次及3100人次熱情響應，今年延續減塑精神，5月已推出PART1「環保消費借杯杯」活動，9月再推出PART2「環保消費，自備my杯杯」活動，希望透過超人氣的抽獎活動，鼓勵大家嘗試自備容器，也藉由集點換贈品，讓民眾保持自備容器的環保好習慣。

去年已加入LINE減塑好友進行集點的民眾，若有尚未兌換完的點數，此次活動會將該剩餘點數轉至今年活動中，讓民眾可繼續累積。

江盛任說，為減少紙本集點的不便性，此次活動仍採電子集點方式，民眾加入「環保消費，自備my杯杯」LINE官方好友，每次自備容器於活動店家消費後，提報手機號碼即可集點，消費1次集1點，每人每日每店限集點1次，集滿6點就可於活動店家兌換統一超商50元商品卡1張，商品卡每店限量30張，兌完為止，集點兌換僅限同一手機帳號，點數無法轉移，亦不接受不同手機帳號合併使用。

另，此次活動的抽獎方式，是採用電腦抽獎，民眾每次自備容器消費，店家輸入活動系統後，就完成集點，同時也獲得1次抽獎機會。

抽獎獎項則有9個名額，包括最大獎Dyson吸塵器、Apple Watch、任天堂Switch、小米空氣清淨機各1名，遠東百貨禮券1000元5名，自備次數越多，中獎機會越大。抽獎日期訂於12月10日，並於12月15日公告得獎名單於新竹市環境保護局資源回收網https：／／hccepb.ihc-recycle.com.tw／。