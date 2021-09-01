美國8月消費者信心創下6個月新低，對新冠病毒感染數激增和通膨持續升高的擔憂使美國經濟前景蒙上陰影。

世界大型企業聯合會（The Conference Board）周二公布的調查結果顯示，消費者在未來6個月買房，以及購買汽車和主要家電等大型物件的意願下滑，印證在連續兩季的強勁增長後，消費者支出將於第三季度降溫的看法。

儘管如此，在新冠疫情引發動盪之後，美國經濟活動正持續邁向正常化，更多消費者開始規畫度假，顯示消費支出正從商品轉向服務。在服務方面的支出增加，應該有助於為整體消費者支出帶來支撐。服務業占美國經濟產值約八成，對該國經濟的影響具有關鍵性的影響。

諮詢公司Naroff首席經濟學家Joel Naroff表示這份報告確實釋出警訊，即這場大流行病如果惡化，以及基於仍有許多人不願意接種疫苗，這種可能性確實存在，我們可能會看到人們開始存錢以備不時之需，我們可能看到成長放緩的速度比預期更快。

世界大型企業聯合會公布，美國消費者信心指數在8月跌至113.8，較7月的125.1大幅下滑，遠不及經濟學家預估的跌至124.0，並創下2月以來新低。

此外，消費者對未來12個月的通膨預期從7月的6.6%升至6.8%。但也有跡象顯示物價壓力可能已經到頂，上周公布數據顯示聯準會最關注的通膨指標在7月創下5個月來的最小漲幅。

這項消費者信心調查的截止日期是8月25日，在13名美國軍人在阿富汗殉職，以及颶風艾達襲擊路易斯安那州之前完成調查。