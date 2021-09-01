台灣雕塑家、作品曾連續4次入選日本帝國美術展覽會的黃土水，驚傳他大理石雕像作品《甘露水》現埋藏在台中市某地區土中。市議員林祈烽於市政總質詢時，要求市長盧秀燕和文化局長陳佳君能夠去了解此事，協助是否能讓此雕像出土，讓國人能有機會欣賞到黃土水大師的大作。市長盧秀燕說，因該作品原先在省議會展示，可能是持有單位，後續應由立法院協尋，台中市政府會再給予協助。

林祈烽指出，黃土水是日治時期台灣首位的雕塑大師，其從東京美術學校（今東京藝術大學）畢業時所創作的作品《少女》胸像先前在台北教育大學北師美術館展出時，獲得很大的好評與迴響，展覽總策畫、前故宮博物院院長林曼麗教授更是不辭辛勞，積極奔走保存台灣本土作家的作品，並列為台灣重要的文化資產。

林祈烽說，日前與友人聊天時得知林教授曾來到台中市，尋找黃土水於1921創完成創作的另一件作品《甘露水》，這件作品至今剛好滿100年，當初曾典藏在台灣省議會中，但後來不知什麼原因，竟流落在外，甚至被人埋藏在台中市的土裡面，請市長和文化局等單位協助，讓這件百年國寶雕塑作品能再重見天日。

盧秀燕表示，台中市政府願意全力協助林教授尋找這件作品；她知道黃土水有一幅牛的雕塑品很有名，會注意到這個作品也是因為本身屬牛的關係，感謝議員今天提供資訊；議員提到前省議會可能是上一手擁有者，也許可以先洽立法院，請他們去了解一下，這件作品的流向。

文化局長陳佳君強調，既然知道這個消息，文化局會努力來協助，並主動和林曼麗董事長聯繫，看後續要怎麼協助再來研究。