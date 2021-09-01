中央昨31日指各縣市提報「地方官員」名冊人數最多的前4個皆為藍營執政縣市，嘉義市被點名讓市長黃敏惠火氣都上來，無奈說「很無言」，強調嘉義市都是按規定造冊才拿得到疫苗，要出來講話的人要負責，更直言嘉義市規模不大，「造冊人數比嘉義市少，絕對有問題！」

黃敏惠上午被問到到第二類「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」施打爭議，情緒有些激動，指根本是「竹竿接菜刀 」，黃敏惠說，列冊人員都是第一線警消、社政、衛政等人員，造冊送到中央符合規定才拿得到疫苗，代表中央很清楚它的分類到底對不對。

「希望出來講話的人要負責，不要把不一樣的標準放在一起，這樣對努力防疫的地方政府很不公平」，黃敏惠說，嘉義市疫苗覆蓋率已達到52.16％，劑次比更達到57.87％，且嘉義市規模不大，人口密度全台第2，確診數控制在本島最少，已經很努力了。

黃敏惠直言，嘉市呈報的名單都是第一線人員，絕對符合中央規定，還說「如果有縣市比嘉義市人數還少，絕對有問題」，整起事件可受公評，「完全是中央拿這個在打地方，沒意義！」，要求疫苗趕快來吧！只要疫苗來了，就沒有這些問題，嘉義市會完全配合、完全努力，強調非常時期，只有互利共好才有進步繁榮的台灣。