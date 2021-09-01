麥當勞有快速取餐窗口，中醫大新竹附設醫院在急診室對面大樓，特別打造「藥來速」領藥窗口1日正式上路，讓民眾免下車就能取藥，並結合防疫做探病家屬抗原快篩的辦理窗口，民眾現場掛號完成採檢後，就在原窗口領取報告。

中醫大新竹附醫總藥師黃柏豪指出，在該院領慢性病處方箋的民眾，在領藥前1天，只要直接用手機掃瞄慢箋上的QR-Code，完成資料填寫，隔天即可到開車到「藥來速」窗口，不用下車就能快速領藥，省時方便又能避免感染。

「藥來速」窗口領藥也能用網路預約，上中醫大新竹附醫首頁，點選就醫服務、網路掛號到連續處方箋預約領藥。或者 下載中國醫點通APP，選擇「新竹附設醫院」按下「請點我」，一般民眾、用藥服務、西藥服務到慢性病連續處方箋。

黃柏豪提醒民眾，藥來速服務時間為周一到週五上午9點到下午5點，中午時段沒有休息，方便上班族利用午休時段來院快速領藥。

目前，中央流行疫情指揮中心開放醫院兒科病房、新生兒加護病房及加護病房可以探病，探病者需要出示紙本或健保快易通3日內陰性報告，交給工作人員查驗。

感染科主任張凱音表示，藥來速除領藥外還結合防疫，作為探病家屬處理抗原快篩的辦理窗口，探病者只要在現場掛號，藥來速窗口人員會給採檢用物和說明篩檢方法，待民眾自助採檢將檢體試管放置指定地點後，僅需等候約60分鐘即可於原窗口領取報告。

要到上述3處病房探病的民眾，只要持健保卡到藥來速批價窗口現場掛號，時段為週一至週五上午9點到9點40分及下午2點到3點，週六、日及國定假日探病者須提早於星期五辦理採檢，如非藥來速服務時段，可至對面急診批價櫃檯領取報告。