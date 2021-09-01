新竹縣共有276間養豬場，行政院農業委員會主委陳吉仲（右四）前往新竹縣新埔鎮1間養豬場視察。（莊旻靜攝）

為阻絕非洲豬瘟，行政院農業委員會宣布自8月30日起廚餘禁止進入養豬場、養豬業者9月1日起1個月禁止以廚餘養豬，主委陳吉仲1日前往新竹縣新埔鎮一間養豬場視察，宣示暫停廚餘養豬的決心，若查到即重罰，對於飼料養豬亦給予每頭500元經費補貼。

陳吉仲表示，台灣共有6400場養豬場，任何一場「都不能淪陷」，若是遭到非洲豬瘟侵入，不僅不能出口，豬肉價格、產銷都會受到影響，因此即日起至9月30日止，禁止以廚餘養豬1個月，若被發現即依「動物傳染病防治條例」罰5萬、「飼料管理法」罰3萬，共計8萬元，且可連續處罰。陳吉仲也說，為防範小型養豬場私下用廚餘養豬，也祭出120萬檢舉獎金。

陳吉仲前往養豬業者范光宇的畜牧場視察，他稱讚范光宇的畜牧場乾淨、整潔，陳吉仲也說，畜牧業者和公司行號、餐廳簽訂廚餘契約，農委會上周五亦公告，養豬戶不會因違約而遭到任何處罰，也補貼養豬戶將廚餘運送到環保署指定處理地點的運費，以范光宇為例，1個月大概有25000元補助。

陳吉仲也表示，廚餘要妥善處理，萬一野貓、野狗吃到，也會影響畜牧場，因此會配合環保署，將家庭廢棄物送到環保單位指定地點，以免影響。

范光宇在禁止廚餘養豬期內，改以植物性飼料，他認為，大家都用飼料「就沒有差」。新竹縣政府農業處長范萬釗表示，日前稽查縣內276間養豬場，有查獲2間有違法使用廚餘，亦依法開罰，以此警惕。

范萬釗指出，台灣的豬隻產業在20年前曾遭受口蹄疫影響，損失1700億的產值，此次防範非洲豬瘟刻不容緩，新竹縣以廚餘養豬的比例是全台第3名，也因地緣關係備受關注，陳吉仲、農委會副主委黃金城等人接連訪視，飼料差額補貼、廚餘轉型飼料補助均可向在地鄉鎮市公所申請。

新竹縣養豬協會理事長陳裕進表示，防堵疫情為長期抗戰，未來是否建立統一的廚餘蒸煮中心等，也是可考量的方向。新竹縣家畜疾病防治所、農業處等單位1日也前往視察，全力防堵非洲豬瘟疫情。