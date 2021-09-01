新北市石碇區某國小去年發生霸凌事件，輔導主任將1名特教生逼到牆角，數度鎖喉、肩頂及推擠，同月17日還把該名特教生壓在地上掐脖，事後該名主任雖遭停職3個月，但知情人士透露，調查過程校長疑似要求在場的班導師與主任串通「證詞」，把事件導向為非不當管教，讓此事輕輕放下。

1名L老師控訴，去年4月9日，這名患有情緒障礙的5年級特教生，因午休時間躁動、未按規定睡覺，輔導主任竟把他叫到走廊，對特教生施以鎖喉、肩頂、推擠拉扯等不當管教，施暴過程長達2分鐘，同日下午，該名特教生在大禮堂又被主任甩巴掌，讓在場的班導師十分傻眼。

輔導主任對特教生進行不當管教，但她狡辯是穴道按摩，要讓對方感受到痛。（圖／彭佳芸提供）

同月17日，1名英文老師也目擊輔導主任把特教生壓在地下掐脖伺候，類似的霸凌事件層出不窮，校長卻未依規定在24小時內向教育局通報，且在彭佳芸議員曝光此事後，L老師說，「校長除下令調查吹哨者，更暗示在場目睹的班導師跟主任要『串通』證詞」。

「主任說她是對學生穴道按摩，且本身有芳療師執照」，L老師提出質疑，根據輔導管教方法規定，本來就禁止去碰觸學生較敏感、會疼痛的部位，但主任壓著學生的風池穴，校長明明知情，還跟在場的班導師說「主任那是對特教生穴道按摩」，刻意說服班導師，頗有力保主任的意味。

L老師不滿校長在調查前夕把班導師叫到辦公室，疑似主導他與主任「串通」證詞。（圖／趙世勳攝）

「霸凌事件已延燒1年半，校長不斷清算吹哨者，反倒淡化主任施暴的行為」，L老師無奈地說，主任僅停職3個月，去年9月開學後，還成功轉任3年級班導師，今年7月底又申請調動到基隆某國小，完全按照自己的職涯規劃走，校長如此調度安排，似乎也不符合法規。

對於指控，該校校長表示，那時霸凌案已進入調查程序，該被調查的就會被找去談，況且調查前夕她沒叫班導師來辦公室，更不可能主導班導師跟主任串通證詞，她也認為主任的行為並非不當管教。

L老師表示，霸凌案曝光後，校長下令揪出吹哨者，還對其進行教學刁難及高強度作業抽查。（圖／趙世勳攝）

至於在教導處安裝監視器，校長表示，確實有安裝1支監視器，但那是經由校務會議通過的，所有老師都知情。針對刁難吹哨者一事，校長表示，作文抽查沒有刁難，也不可能刁難，只要教師都符合規範，何來的刁難。

而教育局表示，去年4月底獲知該校輔導主任疑似不當處罰特教生事件，立即啟動調查，最後調查結果為「主任在肢體互動上確實有過當」，學校決議該名主任因「不當管教學生，造成學生身心傷害」，予以記過1次，調離現職，後續並進行正向管教行為改善計畫。

至於該校行政辦公室裝設監視器一事，教育局認為，拍攝角度方向以辦公室為主，已督導該校應遵照監視系統管理規定完成相關資安設定，也有在集會時向全校師生說明裝設目的及使用規範，以避免師生誤會衍生隱私遭侵犯的疑慮。教育局也證實有接獲該校教師申訴校長案，已邀集外聘委員組成調查小組進行調查。

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