據大陸央視報導，日前大陸主要快遞業者包含中通、圓通、申通、韻達等企業都紛紛發佈《全網派費調整通知》，並將從從9月1日正式實施快遞派費上調，用以補貼快遞員收入。此次調整主要也是響應大陸官方日前發布政策，同時市場觀察上調有助減輕大陸快遞業近年的過度價格戰，讓市場回歸理性競爭。

在廣州從事快遞派送工作的鄭玩強表示，從9月1日開始，公司給每票上調0.1元（人民幣，下同）的派費，按每天可派件200至300件，每票增加0.1元，每個月將多了一筆不錯收入，「補個七八百元，剛好房租就回來了。」

回顧從2016年到2020年，大陸快遞業務量從312.8億件增加到833.6億件，年均增長40％。但快遞平均單價從12.7元降低到10.6元，直到2021年7月變得更低、僅9.7元。凸顯單件收入持續下降、快遞價格戰不斷延續。

而今年7月大陸中央7部委聯合印發《關於做好快遞員群體合法權益保障的工作意見》，指出要進一步落實大陸國家郵政局有關做好快遞員權益保障工作的具體部署，切實提升快遞員合法權益。

根據中商情報網分析，對快遞企業來說，通過派費上調，快遞員與終端服務網的穩定性將進一步增強，有利於提升快遞員的從業滿意度，促進服務品質提升，同時進一步發揮行業在促進就業中的積極作用，也能進一步推動快遞行業實現高品質發展。