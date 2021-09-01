去年4月，新北市石碇區某國小接連爆發霸凌事件，有老師指控，在調查委員召開評議會前夕，事發時在場的班導師卻被校長叫去辦公室「反覆叮嚀」，並被暗示「跟施暴的主任說法要一致」，此舉讓班導師備感壓力，且事後該名班導師又被校長刁難至今，連學生都備感壓力。

1名Ｈ老師表示，校長質問班導師「你明明有看到（施暴）怎沒制止，難道你也同意主任的管教方式嗎？我不希望學校出現羅生門，那就表示大家都在講謊話」。Ｈ老師透露「之前主任在教導特教生時，班導師試圖上前協助，卻反被主任教訓，校長也曾多次口頭警告，主任在管教學生時不要插手」，這也是為何班導師會被扣上袖手旁觀的帽子，其實是有原因的。

Ｈ老師也說「調查過程期間，校長對班導師特別友善，頻頻釋出善意，其實是要極力拉攏他，避免出現『老鼠屎』毀壞校譽」，因為班導師的證詞會左右主任的去留，校長還要求班導師仔細回想那是霸凌？還是正常體罰？讓班導師不敢在調查委員面前講得太武斷。

調查報告出爐後，主任被記1支小過，班導師則是1支申誡，2人雖要接受教育局的正向管教輔導，但主任只輔導2個月，班導師卻要輔導4個月，時間反而比施暴者來得長！

遭控施暴的主任被記1支小過，停職3個月後轉任為3年級班導師，今年再調動到基隆的國小，職涯似乎不受影響。（圖／截自該國小臉書）

原以為調查結果出爐，霸凌事件就此落幕，豈料去年10月，校長要求該名班導師帶領的班級必須全程錄影，提供給在校老師檢視上課情況，讓該班級的學生壓力極大，也不敢在校長、主任面前發言，怕答錯了會被校長盯上，也讓師生間的關係更趨緊張。

H老師說，班導師長期被校長雞蛋裡挑骨頭，高強度的作業抽查、巡堂，該班級的學生還問過班導師「校長是針對你，還是我們啊？」讓他既煎熬又無奈。

對於指控，該校校長表示，那時霸凌案已進入調查程序，該被調查的就會被找去談，況且調查前夕她沒叫班導師來辦公室，更不可能主導班導師跟主任串通證詞，她也認為主任的行為並非不當管教。

至於在教導處安裝監視器，校長表示，確實有安裝1支監視器，但那是經由校務會議通過的，所有老師都知情。針對刁難吹哨者一事，校長表示，作文抽查沒有刁難，也不可能刁難，只要教師都符合規範，何來的刁難。

校長每學期會對各年級進行作文抽查，而五、六年級的2名老師認為明顯被有意針對。（圖／投訴人提供）

而教育局表示，去年4月底獲知該校輔導主任疑似不當處罰特教生事件，立即啟動調查，最後調查結果為「主任在肢體互動上確實有過當」，學校決議該名主任因「不當管教學生，造成學生身心傷害」，予以記過1次，調離現職，後續並進行正向管教行為改善計畫。

至於該校行政辦公室裝設監視器一事，教育局認為，拍攝角度方向以辦公室為主，已督導該校應遵照監視系統管理規定完成相關資安設定，也有在集會時向全校師生說明裝設目的及使用規範，以避免師生誤會衍生隱私遭侵犯的疑慮。教育局也證實有接獲該校教師申訴校長案，已邀集外聘委員組成調查小組進行調查。

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