新冠肺炎疫苗覆蓋率持續增加中，中央流行疫情指揮中心現階段以擴大第1劑疫苗接種率為主要措施。學者引述英國研究指出，接種單劑疫苗者，IgG抗體濃度會隨年齡下降，抑制ACE2結合的能力與年齡呈負相關，表示長者接種單劑疫苗的抗體持續力不長，恐不足以因應病毒入侵，呼籲第2劑的施打除醫護、防疫人員外，需以長者為優先。

北市聯醫仁愛院區急診醫學科主任賴昭智今於台大公衛學院「新冠肺炎防疫科學線上直播」分享英國研究。該研究針對去年底至今年2月中旬間，14家長照機構中施打單劑BNT、AZ疫苗的醫護及住民進行分析，其中有94人未曾染疫、30人曾經染疫。

該研究發現，94名未曾感染者，IgG抗體濃度隨年齡升高而下降，呈現負相關，然而此狀況未出現在30名曾感染個案。由於接種單劑疫苗的長者抗體濃度持續不長，抑制ACE2結合的能力受影響，不足以應付病毒入侵，這在不同變異株皆可觀察到此狀況，因此賴昭智建議未感染的年長族群，應儘早接受第2劑疫苗的施打。

另一篇英國研究利用140名施打至少1劑BNT疫苗的長者及年輕醫護人員進行分析，探討疫苗接種後的中和抗體濃度、B細胞及T細胞反應。賴昭智表示，由年齡別中和抗體濃度偵測率可看出，在80歲以上會有劇烈下降的現象，顯示高齡者的免疫反應與年輕族群不同。經細分劑數發現，單劑的中和抗體偵測率較低，且80歲以上者偵測率不到50％，對於Beta及Gamma變異株甚至僅有約20％，但施打2劑後的抗體可偵測率無論年齡皆接近100％。

至於B細胞反應，公衛學者張維容表示，80歲以上的總和IgG及其次分類皆較80歲以下低，進一步將參與者分為具中和抗體反應及不具反應2類後，可發現對於80歲以下參與者，中和抗體濃度反應與特定IgG反應率無關，然而80歲以上具中和抗體反應者有較高的反應率。另T細胞反應亦隨年齡升高而下降，呈負相關，且多數來自CD4 T細胞。由整體免疫反應可知，措施上須特別注意年長者的疫苗追加劑。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，從以上研究可得知，以色列會先針對60歲以上的長者接種第3劑是基於長者的免疫反應不同。另因長者抗體濃度下降的問題，他也呼籲台灣在接種1劑疫苗達一定程度後，第2劑的接種除醫護、防疫人員外，應以長者為優先。