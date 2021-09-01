新北市石碇區某國小的霸凌事件鬧得沸沸揚揚，嚴重影響校譽，不僅如此，1名去年8月才到職的Ｃ老師也控訴，該校校長未經所有教師同意就在教導處安裝「有聲監視器」，監聽教師的談話內容，監視他們的一舉一動，律師說，此舉恐涉及妨害秘密罪。

C老師說，她在石碇國小擔任行政工作，隔壁同事會用手指著監視器，善意提醒「那邊有監視器，講話可能要注意聲量，還有內容」，起初C老師沒放在心上，直到跟主管起爭執，且所有對話內容校長都知情後，才察覺安裝監視器的事態嚴重。

C老師表示，他曾跟教導主任起口角衝突，對方直接嗆聲「你在背後講我壞話，我都知道」，C老師心想「為何主任都知道」，有次跟隔壁同事聊天，不經意的問同事「奇怪！為什麼我講話上面（主管）都知道」，同事不假思索地說，「不意外啊，這裡有監聽！」

Ｃ老師又問「監聽歸誰負責？」同事則說「全權歸總務處負責」，也就是說總務處監管監視器，去年6月籌辦畢業典禮時，C老師與輔導主任爆發口角衝突，主任對C老師大聲咆哮「你就是不禮貌，不然我們去調監視器證明」，也讓C老師更加確信這監視器不是裝飾用。

C老師去年8月到職時，就發現教導處安裝監視器，校長可監聽所有老師的談話內容，她質疑已涉及不法。（圖經變色處理／投訴人提供）

Ｃ老師表示，他曾向教育局詢問，「安裝監視器有合法嗎？」教育局則隱晦地回應，「須經過所有教師的同意才能安裝」。

雖C老師待滿1年就離職，但他對於校長不但不妥善處理校園霸凌一事，反而全面監控校園的影片、照片，還強力譴責吹哨者，使得校園關係緊繃，也讓她直搖頭「這樣的教學作法實在令人無法接受」。

對於指控，該校校長表示，那時霸凌案已進入調查程序，該被調查的就會被找去談，況且調查前夕她沒叫班導師來辦公室，更不可能主導班導師跟主任串通證詞，她也認為主任的行為並非不當管教。

至於在教導處安裝監視器，校長表示，確實有安裝1支監視器，但那是經由校務會議通過的，所有老師都知情。針對刁難吹哨者一事，校長表示，作文抽查沒有刁難，也不可能刁難，只要教師都符合規範，何來的刁難。

而教育局表示，去年4月底獲知該校輔導主任疑似不當處罰特教生事件，立即啟動調查，最後調查結果為「主任在肢體互動上確實有過當」，學校決議該名主任因「不當管教學生，造成學生身心傷害」，予以記過1次，調離現職，後續並進行正向管教行為改善計畫。

至於該校行政辦公室裝設監視器一事，教育局認為，拍攝角度方向以辦公室為主，已督導該校應遵照監視系統管理規定完成相關資安設定，也有在集會時向全校師生說明裝設目的及使用規範，以避免師生誤會衍生隱私遭侵犯的疑慮。教育局也證實有接獲該校教師申訴校長案，已邀集外聘委員組成調查小組進行調查。

更多 CTWANT 報導