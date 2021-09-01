發生霸凌事件的新北市石碇區某國小，現任校長據傳背景雄厚，政治手腕也不錯，學經歷也很豐富，但1名C老師透露，該名校長在板橋某國小任職時，就曾對幾位老師在教學上處處刁難，以致風波不斷。

議員彭佳芸指出，被施暴的特教生母親是新住民，且為單親特殊境遇家庭，該母親向學校反映孩子遭欺凌後，沒想到卻更受學校的關注，導致該母親反而不敢再向校方反映事實，直到舉報者看不下去，才來告訴她。

彭佳芸表示，霸凌案發生後，校長不積極妥善處理後續，反而下令揪出舉報者，讓老師間互相猜忌，關係緊張。1名C老師也說「任職這1年經歷許多風雨，來偏鄉教學本該是美事一樁，沒想到竟是消磨熱誠、失去信心，還會貶低自尊」

彭佳芸強調，當初校長說主任只有施暴1次，但他們透過監視器地點及事件發生地，協同教育局到校園內，調閱到第2次施暴畫面，明顯前後說法有出入。因為霸凌案衍生出老師對校長的不信任，舉報者變成箭靶，雖然教育局已針對安裝有聲監視器是否涉嫌違法及刁難老師是否屬實等情事介入調查，但怨言聲浪仍不間斷。

彭佳芸說，原本新北市府承諾不會追究吹哨者的身分，但吹哨者不僅被刁難，也懷疑自己伸張正義卻沒受到應有的保障，還擔心自己是否被校長做記號，孤立無援的身影讓她很不捨，而身為一校之長，如果讓霸凌事件一再發生，導致教育局介入，校長本身得負起很大的責任，在督導上可能出了大問題。

對於指控，該校校長表示，那時霸凌案已進入調查程序，該被調查的就會被找去談，況且調查前夕她沒叫班導師來辦公室，更不可能主導班導師跟主任串通證詞，她也認為主任的行為並非不當管教。

至於在教導處安裝監視器，校長表示，確實有安裝1支監視器，但那是經由校務會議通過的，所有老師都知情。針對刁難吹哨者一事，校長表示，作文抽查沒有刁難，也不可能刁難，只要教師都符合規範，何來的刁難。

而教育局表示，去年4月底獲知該校輔導主任疑似不當處罰特教生事件，立即啟動調查，最後調查結果為「主任在肢體互動上確實有過當」，學校決議該名主任因「不當管教學生，造成學生身心傷害」，予以記過1次，調離現職，後續並進行正向管教行為改善計畫。

至於該校行政辦公室裝設監視器一事，教育局認為，拍攝角度方向以辦公室為主，已督導該校應遵照監視系統管理規定完成相關資安設定，也有在集會時向全校師生說明裝設目的及使用規範，以避免師生誤會衍生隱私遭侵犯的疑慮。教育局也證實有接獲該校教師申訴校長案，已邀集外聘委員組成調查小組進行調查。

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