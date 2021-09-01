八大（特定）行業遭到停業處分已邁入第108天，直至期待復業消息仍然落空，停業期間相關協會一直向外發聲、求援，台北市娛樂公關經紀職業工會、台南市育樂事業商業權益促進會及桃園市特殊娛樂業從業人員職業工會聲明指出，無限期地廣泛停業，非但剝奪合法勞工的工作權與生存權，對人民的侵害程度也與原本的管制目的顯失均衡。

聲明表示，特定行業裡充斥著許多底層與弱勢，復業時間拖得越久需求越是龐大，求援的聲音接踵而來。除此之外也不時收到勞工的法律諮詢，包括要被房東趕出門等，許多從業的媽媽們一直在詢問我們什麼時候會復業，雖然可以申請到生活、育幼物資，但開始工作、支撐家計開銷依然急迫，畢竟物資是無法變成房租、學費的，維持生計的開銷不會因為停業而稍歇，工會發起的募資能做的也有限。

聲明指出，被特定行業陳舊法規所綑綁的不僅僅是酒店，也包括了逾八種不同的行業，這些行業長久以來一直被「八大」的污名所標籤。去年在特定行業被停業初期，就有提出與「停業」法源依據的疑問，傳染病防治法第37條固然有授權主管機關公告的防疫措施，但是否該防疫措施可以無邊無際？雖然基於防疫的考量，主管機關可以採取一定的管制，但同時也要考量憲法對「人民之生存權、工作權及財產權」的保障，管制目的應該要以勞工工作權、生存權的保障作為界限，無限期地廣泛停業，非但剝奪合法勞工的工作權與生存權，對人民的侵害程度也與原本的管制目的顯失均衡了。

聲明提及，初期劇烈的疫情影響下停業是可以理解的，社會大眾一同配合防疫、降低疫情擴散也都很支持，但當疫情風險逐漸降低，許多行業也在相對應的防疫要求下陸續復業，唯獨特定行業沒有消息，連復業條件的討論也沒有看見；如果是以疫苗覆蓋率為基礎，根據調查特定行業大部分的勞工都有施打疫苗的意願，但身為高接觸高風險的特定行業亦不是在優先施打名單裡，現況下特定行業的勞工仍是逐步排隊等候，另外許多產業在全面施打疫苗前，也以定期快篩作為管制機制，特定行業也能辦得到 。

聲明指出，要求的不是毫無限制的開放，而是希望能知道必須達成什麼樣的防疫規範與門檻才能有條件復業，希望能夠知道進度、知道該怎麼做並且取得對話的空間，而不是音訊全無的在復業無期中焦慮、掙扎，在困境中無聲的掉出安全網之外。