承億文旅集團無懼疫情陰霾，承接日月潭文武廟原附屬旅館「景聖樓」，以「文武共習的東方美學」主題打造為旗下第7處設計旅店「承億文旅潭日月」，預計9月30日起試營運迎賓，目標開幕首年住房率達7成、平均房價達6000元。

除了日月潭新館外，承億文旅集團持續打造島鏈計畫，與台壽保簽約高雄總圖BOT案旅館營運、籌備中的高雄五星級飯店「承億酒店」，預計明年第二季試營運，另有台東池上、台南及宜蘭拓點計畫，目標2024年將據點拓增至11家、並完成IPO上櫃計畫。

2011年創立的承億文旅集團，目前擁有淡水吹風、台中鳥日子、嘉義商旅、桃城茶樣子、墾丁雅客小半島、花蓮山知道等6處據點。預計9月底試營運的第7處據點「承億文旅潭日月」位於文武廟前，樓高7層設有7種房型、共48間客房。

「承億文旅潭日月」前身為「景聖樓」，因不敵疫情及陸客縮減而於去年熄燈。考量坐擁日月潭最佳景觀且具深厚人文底蘊，承億文旅歷經激烈角逐後奪得進駐經營機會，成為首家由連鎖文創設計旅店品牌經營的文創旅店，可望吸納高端國旅客群。

歷時一年打造的「承億文旅潭日月」保留舊有的建築結構，並將外觀噴灰自然融入地景。餐飲部分於大廳設有景觀茶餐廳「微風岸茶樓」，提供套餐及半自助式早餐，中午與下午茶則供應精緻茶點。另設有江浙菜系的中式餐廳，可提供家庭聚餐及會議用餐需求。

承億文旅集團創辦人戴俊郎表示，集團以現代東方調性著手、設想旅店空間猶如山中書院，在意向上延續文武廟精神，繼續保留東方文化意象，透過旅店整合文武廟與日月潭周邊文化、生態、產業及觀光資源。