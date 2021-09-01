金管會與銀行公會今（1）日共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費會議」，由經濟部、聯卡中心、財金公司、關貿針對數位五倍券規畫方案及執行技術層面，向金融業進行介紹與說明，主委黃天牧在會中呼籲金融業響應「數位五倍券」措施。

金管會為鼓勵金融機構積極參與「數位五倍券」措施，並瞭解參與政府振興經濟政策，與銀行公會共同舉辦「鼓勵金融業參與數位五倍券，帶動民眾振興消費」會議，邀集國銀、專營信用卡機構及專營電子支付機構負責人出席。

金管會表示，透過公私部門協力合作及共同努力，才能發揮更快速的經濟復甦成效，將正面力量擴散到整個經濟體系及社會每個角落，創造多贏，鼓勵各金融業全力響應「數位五倍券」措施。

同時，金管會也鼓勵各金融機構善加利用此次機會，結合各部會加碼方案積極推出行銷活動，努力提升民眾使用數位振興券意願，並完善與各單位的系統介接作業，確保系統順暢、穩定運作，共同促進非現金支付及行動支付推動。