桃機公司總經理但昭璧（左5）、副總經理范孝倫（左3）、榮工工程公司總經理黃維焄（左4）與三星、榮工團隊等共同見證第一支鋼柱組立作業。 （陳麒全攝）

桃園機場公司持續推動第三航站區建設，繼主體航廈的機電標於8月30日順利決標後，土建工程標於1日進行三航廈第一支鋼柱的組立作業，代表第三航站區建設計畫最核心的主體航廈工程，已進入全面啟動階段，預計2024年起分階段完工後投入營運。

機場公司總經理但昭璧、副總經理范孝倫1日前往第三航廈工區視察首支鋼柱組立作業，並在現場與三星、榮工團隊工程人員討論工程進度。

但昭璧表示，桃園機場的第三航廈工程眾所矚目，這個航廈的工程分成土建標和機電標，土建標在今年的3月30日決標，機電標在今年的8月30日也決標了。今天（1日）這個工程立下主體航廈的第一根鋼樑，工程是由三星和榮工團隊共同來承攬，從決標之後，經過了這一段時間的籌備、備料、人員以及各項其他施工前的準備，現在已經有了非常具體的一個進展和結果。

但昭璧指出，第三航廈的基礎工程早在106年的時候就已經展開，所以我們現在在做的是接續基礎工程，向上的航廈主體，航廈主體預計在2025年完工，然後經過半年的試運轉之後正式啟用。我們在基礎工程裡面，已經把所有該準備的事項都已經準備完畢了，接下來就是主體工程繼續向上發展，並強調主體工程和能源中心將是第三航廈整個工程裡面最主要的項目，從現在開始具體的進展，和以後工程進度的掌握，機場公司會跟工程團隊很緊密的合作，好好的把這一件事情把這一個案子能夠順利完成。

他強調，在第三航廈建設全面推動下，未來完工後不僅能提供國人優質空運服務，更有助提高桃園機場與國家整體競爭力。