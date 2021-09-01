「2021藝術進區」發布記者會上，邀請「雞屎藤舞蹈劇場」現場演出。（張毓翎攝）

台南市政府辦理為期3個月的「2021藝術進區」，5日將在安定區率先登場。（張毓翎攝）

台南市政府辦理為期3個月的「2021藝術進區」，5日在安定區率先登場，1日發布記者會上，「舞鈴劇場」、「雞屎藤舞蹈劇場」現場賣力演出，市長黃偉著說，過去辦了308場藝術進區活動，吸引近22萬人次參與，疫情緩解後，希望下半年藉著藝術進區，讓市民朋友迎接疫後的健康藝文生活。

台南藝術進區是一個把劇場從室內搬到戶外，將表演藝術深耕在大眾心中的活動，5日晚間7點由在地「秀琴歌劇團」率先登場，在安定區公所運動休閒公園演出《喚魔香》，以精緻的歌仔戲演繹經典傳奇故事，激發大家正向能量。

文化局表示，今年藝術進區從9月5日至11月27日，安排在善化、新市、安定、佳里、麻豆、新化、永康、仁德、安南、龍崎、官田、南化、七股、北門、左鎮、下營、柳營、後壁、鹽水、大內區共20場戶外表演場次，另10場互動演出在校園或社區舉行。

防疫期間，活動現場實施單一出入口，限制場內觀眾數300人內，進場須完成簡訊實聯制、體溫量測、酒精消毒，且全程配戴口罩、禁止飲食，戶外座位維持1公尺社交距離；表演者須配合於演出前3日進行篩檢或提供施打疫苗證明。

黃偉哲說，今年強化了藝術進區，希望在大溪北地區能夠更深耕、茁壯；因疫情關係，雖然藝術進區延後舉辦，如果疫情持續降溫，相信藝術進區帶來的豐富藝術饗宴，將在下半年提供給市民朋友最好的活動。