海線鐵路雙軌及高架化延宕多年，地方鄉親引頸企盼。台中市議員施志昌等今天關心海線鐵路高架化進度，施志昌表示，鐵路高架化深深影響都市發展，尤其大甲市區火車站前後站的縫合尤其重要；市府雖然送了計畫，卻要求中央全額負擔，看在在地鄉親的眼裡就是不想做，只是應付了事。

交通局長葉昭甫說，目前整個中部海線鐵路一共有大台中山海環線計畫、彰化市鐵路高架化及海線鐵路平面雙軌化等3項計畫，這些計畫後續的綜合規劃作業都是由鐵道局來負責，中央應該從國家財政資源有效配置及提升台鐵營運安全及服務水準來考量，繼續推動軌道建設。

施志昌說，現行海線鐵路搭乘耗費時間長，如台中火車站到大甲火車站一天僅有12班次，豐原火車站一天超過七十班次。台中到大甲火車站搭火車需要大約一個小時的時間，而到豐原火車站，搭火車最快只要八分鐘、最慢也只要20分鐘左右。除非未來有一日海線雙軌化與甲后線建好，才有可能增加火車班次以及縮短搭車時間。

施志昌表示，市府刻意要求中央全額負擔，讓海線雙軌與高架的進度不斷推遲，致使中央先處理海線雙軌化的部分。目前談文至追分雙軌化的部分，中央計畫將投入123億，目前正在做可行性研究期末階段，如果順利，111年就有機會獲得行政院核定，但最快也要十年後，也就是121年才會完工。

施志昌說，要合理與中央討論負擔經費的比例，不管是嘉義、桃園與宜蘭鐵路高架化或地下化都有地方負擔的比例。虧損都中央在虧，鐵路車站開發後的效益卻是由地方收割，台中市政府一昧要中央全額付擔，看在海線鄉親眼裡，都是覺得中市府不想做，只是送計畫了事再把責任推給中央。

葉昭甫表示，鐵道局正辦理「臺鐵海線雙軌化(談文至追分)可行性研究技術服務」，市府仍持續爭取中央核定大臺中山海環線計畫，計畫內容自始至終從未改變，並無議員所擔心的遺忘海線建設。

葉昭甫強調，考量地方財政能力有限且鐵路屬國有財產，未來營運及產權皆歸屬中央，所以將持續爭取比照台中都會區鐵路高架捷運化計畫，由中央專案全額補助興建。