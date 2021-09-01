加州野火肆虐，趕跑內華達山脈一帶熱門度假勝地數以千計的居民和觀光客，消防隊員今天為保護塔霍湖（Lake Tahoe）附近乾燥森林邊緣的住家，正在強風中努力滅火。

8月中在加州首府沙加緬度（Sacramento）以東山區開始延燒的「卡爾多野火」（Caldor Fire），昨天越過山脊，朝著加州和內華達州州界上的塔霍盆地南端蔓延而下，導致當地大規模撤離。

居民2萬2000人的小城南塔霍湖鎮 （South Lake Tahoe）和鄰近幾個村落迅速清空，造成當地道路交通壅塞，讓這個雲霧繚繞、暑假期間多半人潮洶湧的地區大致杳無人跡。

根據加州森林防火廳（Cal Fire）統計，因卡爾多野火估計有5萬人處於撤離令的狀態下。

加州森林防火廳發言人艾雷拉（Henry Herrera）今天透過電話向路透社表示，飛散的火星引起的2場火災今天延燒到南塔霍湖鎮南部邊界3英里（約4.8公里）範圍內。

大火迄今已經將超過7萬7300公頃乾旱林地化為焦土，比前一天多了約5665公頃。消防隊員僅在16%的大火周邊範圍劃出防火線。

艾雷拉指出，今天至少有669棟建築物被列為損毀，多為單一家庭住家，另有3萬4000棟建築受到威脅。

目前尚未傳出人員罹難，不過近日有3名消防隊員和2名平民受傷。