日本首相菅義偉今日（9月1日）否認將在9月中旬解散眾議院舉行大選，也無意把月底自民黨總裁（黨魁）的選舉推遲到10月中旬。

根據路透報導，菅義偉1日就新冠疫情發表談話，稱日本疫情仍然嚴峻，「我們不可能在當前情況下解散眾議院。」

被問及這是否意味他會讓眾議院運作到任期屆滿（10月21日），菅義偉沒有正面回答問題。至於自民黨總裁的選舉，菅義偉說：「目前沒有計劃延遲舉行自民黨總裁選舉。」自民黨黨魁選舉預計9月29日舉行。

不過《每日新聞》稍早引述政府消息人士的話，指出菅義偉目前支持度破底，近日將會調整自民黨高層人事，包括撤換幹事長二階俊博。分析指出，自民黨內不少議員對二階俊博的權力過大，包括控制競選經費感到不滿。加上菅義偉希望藉由撤換二階俊博，取得黨內元老如前首相安倍晉三和財相麻生太郎等人的支持。二階俊博自2016年起擔任自民黨幹事長，是自民黨史上任期最長的幹事長。