騰訊8月31日晚間宣佈放棄音樂版權獨家授權權利。騰訊在公告中表示，截至8月23日，已針對達成的獨家協定全部上游版權方發送相關函件，其中，絕大部分獨家協議已按期解約。而該消息除衝上微博熱搜外，大陸網友熱評的第一條是「周董我來了」。在這之前騰訊音樂一直擁有周杰倫歌曲的獨家版權。

值得注意的是，在8月31日晚上的網易財報電話會上，網易CEO丁磊也對此進行回應。他表示看到騰訊音樂放棄獨家版權的公告，非常期待這是一個真心實意的，不含任何陽奉陰違的決定，「相關部門的決定給整個行業釋放出非常明確、積極和振奮人心的信號，廣大使用者充滿期待。」

實際上，騰訊之所以放棄音樂獨家版權，原因來自於大陸國家市場監督管理總局7月24日所發佈《騰訊控股有限公司收購中國音樂集團股權違法實施經營者集中案行政處罰決定書》，責令騰訊及關聯公司採取30日內解除獨家音樂版權、停止高額預付金等版權費用支付方式。

根據中國經濟網引述騰訊聲明，放棄與上游相關版權方音樂版權獨家協定中有關音樂版權獨家授權的權利，（與獨立音樂人獨家合作期限不超過3年，及新歌獨家首發期不超過三十日之情形除外），上游版權方可以自行向其他經營者進行授權，並不予追究相關版權方因授權其他經營者產生的相關責任。

騰訊更表示，將在嚴格執行《決定書》基礎上，以非獨家方式與上游版權方繼續保持合作，並就非獨家合作事宜與上游版權方進行協商。