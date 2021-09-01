BNT疫苗準備進入國內提供國人施打，但BNT困難的冷鏈條件卻引起不少民眾擔憂國內是否能確保疫苗不會失溫報廢，負責疫苗冷鏈運輸的裕立物流公司指出，極低溫設備及人員訓練都已通過合規稽核，確認裕利物流公司有能力可處理BNT疫苗的運輸。

BNT冷鏈條件困難，引發不少民眾擔心疫苗恐有失溫報廢問題，裕利物流公司表示，公司所有冷鏈設備均已經由疫苗原廠稽核確效可處理相關疫苗，並進一步表示，特別是極低溫設備、運送以及人員訓練都已多次演練且通過合規稽核，確認有能力可處理BNT疫苗的相關冷鏈作業，強調運送沒有問題。

關於倉儲空間，裕利物流公司指出，目前已有20多座攝氏零下70度的超低溫冰箱，可供單次500萬劑以上的疫苗倉儲，強調倉儲空間充足。

裕利物流公司說明，由於台灣醫療院所施打點，大部分均只有攝氏2到8度的冰箱儲存設備，若要使用極低溫運送到醫療院所，交由醫療院所自行退冰使用，因為沒有相關的退冰設備，醫療院所可能會有執行上困難及品質無法確保。

對於疫苗的運送，裕利物流公司指出，將會將疫苗退冰至2到8度溫層，並使用最新科技的保溫設備進行運送，並輔以物聯網科技全程溫度履歷監控，並定期提供溫度監測報告給主管機關，確保疫苗冷鏈品質，而後續如何運送至接種處施打，裕利物流公司表示仍須交由主管機關座進一步規畫。