今日是開學日，考量疫情後學童安全，各單位除做好衛生防疫把關外，員警更是嚴加戒備，防止交通亂象。新北市樹林分局今執行「國民小學上、下學安全維護工作」勤務，在轄內國小校門口守望，協助交通疏導，另外，為了維持上下學安全秩序，也加強違法改裝的學幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送。

樹林分局表示，警方平時與轄內學校通報管道良好，因應開學，將增加各學校周邊巡邏密度，平時也會辦理籃球營、學校校慶、會考試場等時機進行預防犯罪宣導，並在每日早上7時至8時在國小校門口守望、執行交通疏導，維護秩序。

另外，針對樹林轄內國小及課後安親班熱門接送時段、地點，將加強違法改裝車輛取締，並與教育局、監理單位合作，針對違規車輛追蹤及複查，輔以科技設備，分析違規車輛行駛路線加強攔查取締。

樹林分局長趙家輝表示，樹林區今年發生多起嚴重車禍，除針對違規汽、機車及行人，以不定時、不定點方式執行專案取締，全力防制交通事故發生。本分局亦透過上下學時段於校園門口發送宣導品，向家長及學童宣導交通安全觀念，及防禦駕駛觀念，並提醒學子遵守交通規則，保障自己與他人生命安全，降低交通事故發生。