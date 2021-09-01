台中麗寶國際賽車場日前發生暴力事件，59歲鄭姓車友疑不滿車輛4次檢驗才低於噪音管制值，竟撂人打傷2名工作人員。大甲警方掌握12人涉案，今通知主嫌鄭男等9人到案說明，訊後以刑法聚眾鬥毆及傷害等罪函送台中地檢署偵辦，並持續追查剩餘3名犯嫌身分。

麗寶國際賽車場在5月風光開業，首度發生暴力事件，2名員工遭圍毆濺血。（本報資料照片）

麗寶國際賽車場在5月風光開業，G2賽道首度發生暴力事件。據了解，59歲鄭姓車友上月28日參加車聚活動，因愛車因排氣管噪音超標，到車坊維修改善，之後二度下場，出現刻意原地加速，似有意衝撞工作人員及宣洩情緒之反應，直到第4次檢驗才低於噪音管制值。

麗寶賽車場日前舉辦賽事時2員工遭圍毆，警傳喚9名施暴民眾送辦。(翻攝麗寶賽車場網站)

麗寶國際賽車場表示，鄭男疑因不滿遭刁難，率10多名友人，在噪音檢測處現場，圍毆賽車場2名工作人員，其中年約50多歲同仁血流如注送豐原醫院，另名主管疑似腦震盪送李綜合醫院醫治。

麗寶國際賽車場發出聲明指出，當天活動品牌主辦的活動，發生暴力毆打事件，參與該活動之特定車主，在短時間內組織聚眾，進入賽車場域內公然施暴，導致兩名賽車場工作人員受傷，近乎組織幫派之作法令人髮指。

活動主辦方本年度與本賽車場尚剩餘4場次賽道活動未執行，將全數暫停，以配合相關單位進一步偵查；麗寶國際賽車場致力於推廣台灣賽車運動與文化，此一事件的發生，已使各界對賽車運動產生負面觀感，更對台灣賽車產業發展造成嚴重傷害，公司深表遺憾。

大甲分局表示，當天接獲報案到場時，涉嫌人皆已散去，未發現聚眾打架情事，經調閱監視器鎖定12人涉案，其中9名嫌疑人今天到案，訊後以聚眾鬥毆及傷害等罪函送台中地檢署偵辦，並持續追查剩餘3名犯嫌身分。