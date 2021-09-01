「現代版睡美人！」高雄1名女子日前早上準備帶兒子到補習班上學，疑似因罹患「嗜睡症」又忘記吃藥，竟在牽機車過程中開始昏昏欲睡，最後竟當場倒在騎樓下睡覺，而一旁的兒子早已見怪不怪，淡定地拿起電話請家人幫忙，最後家人與員警出面，合力將女子抱上車送回家中，此事才順利解決。

警方表示，當時接獲民眾緊急報案，有1名女子突然倒臥在鹽埕區大勇路與必信街口騎樓地內，警方到場後發現一名年約30歲蔡姓女子倒臥在騎樓，身旁還有1名小男童，小男童立即向前來處理的警員說，母親本身患有嗜睡症，媽媽早上疑似忘記服藥就出門要帶他去上安親班。

30歲媽送孩上學在騎樓倒地大睡 淡定兒：又變睡美人了

男童表示，母親剛走到機車停放處時就開始昏昏欲睡，還來不及打返回家通知家人，母親便已昏睡倒地不起，她說母親只要嗜睡症發作會就會昏睡3至4小時，怎麼叫、怎麼搖都不會醒。

吳警員利用蔡女的手機撥打電話給親友家屬，並待家屬到場後，協助將蔡女攙扶進家屬車輛，待確定蔡女與小童的人身安全後才離開，家屬離去前頻頻對警方的善行義舉表達感謝之意。