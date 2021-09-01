33歲呂姓男子因販毒案遭判刑6年5個月，不願入獄2年前在雙北一帶逃亡，結識自認是「真愛」的45歲王姓女子，王女也因吸毒勒戒未執行，遭到地檢署通緝，兩人開始在新莊一帶藏匿，呂還找了1份大夜班送貨員工作，晝伏夜出躲避追查。
北市刑大經連月追查，25日前鎖定呂男在家時上門搜索，逮捕這對毒鴛鴦，現場另起獲安非他命、12包毒咖啡、磅秤等證物，懷疑呂仍持續販毒，但他辯稱只是自己吸食，兩人均被依法送辦。
警方指出，因販毒案遭通緝的呂男，逃亡期間四處更換地點點躲藏，原本在三峽出沒，後來又逃至花蓮，最近則在新莊一帶躲藏販毒，經循線追查，25日晚前往查緝，當場逮捕呂、王兩人及毒品。
呂向警方表示，王女是在他跑路期間認識，雙方一見鍾情，很快就結婚，無關年紀，覺得這是他真愛，強調毒品都是他自己持有，與妻子無關，警方偵訊後將兩人各自解送歸案，另依毒品罪將呂送辦。
★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。