呂帶著妻子一起逃亡，搜索當天王女還準備了豐盛晚餐給丈夫吃。（警方提供）

警方查扣安非他命等毒品。（警方提供）

33歲呂姓男子因販毒案遭判刑6年5個月，不願入獄2年前在雙北一帶逃亡，結識自認是「真愛」的45歲王姓女子，王女也因吸毒勒戒未執行，遭到地檢署通緝，兩人開始在新莊一帶藏匿，呂還找了1份大夜班送貨員工作，晝伏夜出躲避追查。

北市刑大經連月追查，25日前鎖定呂男在家時上門搜索，逮捕這對毒鴛鴦，現場另起獲安非他命、12包毒咖啡、磅秤等證物，懷疑呂仍持續販毒，但他辯稱只是自己吸食，兩人均被依法送辦。

警方指出，因販毒案遭通緝的呂男，逃亡期間四處更換地點點躲藏，原本在三峽出沒，後來又逃至花蓮，最近則在新莊一帶躲藏販毒，經循線追查，25日晚前往查緝，當場逮捕呂、王兩人及毒品。

呂向警方表示，王女是在他跑路期間認識，雙方一見鍾情，很快就結婚，無關年紀，覺得這是他真愛，強調毒品都是他自己持有，與妻子無關，警方偵訊後將兩人各自解送歸案，另依毒品罪將呂送辦。

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