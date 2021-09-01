副總統賴清德今天表示，在疫情之下，許多源自社會結構性的問題會被凸顯，台灣就面臨健保收支不平衡、老齡人口長照需求、防疫物資與疫苗等產業能量不足問題。如何推動健保改革、加速布建長照服務體系、積極投入防疫關鍵戰略物資發展，讓台灣更具有韌性面對疫情，將是未來政府施政的重中之重。

賴清德副總統今天中午以錄影方式為「2021天下城市線上高峰論壇」致詞表示，一場百年大疫，不只讓各國防疫體系面臨挑戰，也考驗目前大家習以為常的城市治理思維。

COVID-19疫情爆發至今將近兩年，全球已經有超過2億人確診，430多萬人喪失寶貴的生命，世界的經濟嚴重受創，不只產業供應斷鏈，從社會、經濟、文化、教育、政治等每一個領域，到國家、城市、企業、社區乃至每一個個人，都備受衝擊。他說，如何適應疫情下的各種改變，安然度過困境並迎向未來，這些都需要社會各界集思廣益，交流各方的經驗。

賴清德指出，台灣的防疫一直備受肯定，在過去這段時間，當其他國家因疫情而陷入大規模封城時，台灣人民比其他國家多了500多天正常的生活。去年12月彭博社全球防疫韌性排名，台灣高居全球第2；今年3月聯合國發布《2021世界幸福報告》，台灣進入第19名，不僅僅是歷年排行最佳，而且蟬聯東亞最幸福快樂的國家。

即使今年5月因為變種病毒入侵，台灣陷入本土社區感染危機，但他說，在中央及地方政府共同合作，與全體人民團結防疫之下，現在已經獲得控制，「這在全世界來說，真的是相當難得的成績」。

當然，賴清德認為，在疫情之下，許多源自社會結構性的問題，也會被凸顯甚至加劇，如何在疫情當下一一克服這些困境，在防疫跟經濟復甦的同時，兼顧永續平衡，建構更強健的社會安全網，開創出更具有韌性的發展模式，確實相當考驗國家與城市領導者的治理能力。

他舉例，譬如在衛生醫療方面，台灣就面臨健保收支不平衡、老齡人口長照需求、防疫物資與疫苗等產業能量不足等問題，導致難以百分之百確保國家防疫安全。

因此，他說，如何秉持減少浪費、公平負擔、提升效率等原則，推動健保改革、加速布建長照服務體系、積極投入生醫藥產業與口罩、疫苗等防疫關鍵戰略物資的發展，讓台灣更具有韌性，面對未來可能的各種疫情，將是未來政府施政的重中之重。

賴清德相信，惟有朝野共同正視疫情下帶來的問題跟改變，從因應單一的健康問題，擴大整合至各種施政面向的管理，和公共服務的提供，並強化如因應氣候變遷等複合式災害的系統性風險等，我們才能夠朝向更具韌性及永續發展的方向前進，為城市與社會帶來幸福與值得期待的疫後未來。

賴清德也引用蔡英文總統說過的話「台灣是「堅韌之島，幾百年來都是如此」，他說，面對未來，危機肯定不少；但他相信，只要大家團結合作，攜手打拚，「我們一定可以將台灣打造成為韌性、安全、可信賴的智慧國家。」